Медведев поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азию

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию (АФК), а также прокомментировал организационные изменения в РПЛ.
«Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределённое время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.
Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения? Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы», — приводят слова Медведева «Известия».
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 30 декабря могли объявить о решении перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако данный вопрос был отложен уже второй раз.
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