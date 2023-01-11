RFEF отклонила протест «Эспаньола», поданный из-за участия Левандовского в матче Примеры
Поделиться
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассмотрела жалобу «Эспаньола», которая была подана после матча 15-го тура Примеры с «Барселоной» (1:1) в связи с участием в игре нападающего каталонцев Роберта Левандовского, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, организация приняла решение не удовлетворять жалобу клуба. «Эспаньол» планирует подать апелляцию на это решение.
Напомним, Левандовски выступил в матче с «Эспаньолом». В предыдущей игре с «Осасуной» польский форвард получил красную карточку и был дисквалифицирован на три матча. «Барселона» обжаловала тот вердикт, и на время рассмотрения жалобы отстранение форварда было отсрочено. Уже после игры с «Эспаньолом» дисквалификация Левандовского была признана правомерной.
Комментарии
- 11 января 2023
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:36
-
16:26
-
16:11
-
15:58
-
15:48
-
15:38
-
15:33
-
15:26
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:28
-
13:27
-
13:15
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:38
-
12:18
-
12:07
-
11:58
-
11:58
Партнерский контент