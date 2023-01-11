RFEF отклонила протест «Эспаньола», поданный из-за участия Левандовского в матче Примеры

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассмотрела жалобу «Эспаньола», которая была подана после матча 15-го тура Примеры с «Барселоной» (1:1) в связи с участием в игре нападающего каталонцев Роберта Левандовского, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, организация приняла решение не удовлетворять жалобу клуба. «Эспаньол» планирует подать апелляцию на это решение.



Напомним, Левандовски выступил в матче с «Эспаньолом». В предыдущей игре с «Осасуной» польский форвард получил красную карточку и был дисквалифицирован на три матча. «Барселона» обжаловала тот вердикт, и на время рассмотрения жалобы отстранение форварда было отсрочено. Уже после игры с «Эспаньолом» дисквалификация Левандовского была признана правомерной.

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