Новый тренер ЦСКА по физподготовке: мы находимся на пятом месте, нас это не устраивает

Новый тренер московского ЦСКА по физической подготовке Николай Русу прокомментировал своё назначение в армейскую команду и рассказал о программе тренировок на зимних сборах.

«Я отвечаю за всё, что касается подготовки футболистов к началу чемпионата. Мы находимся сейчас на пятом месте, нас это не устраивает. И мы хотим сдвинуться с этой точки. Именно в функциональном плане я вижу, что есть прогресс. Есть программа с большими физическими нагрузками, которые ребята должны переносить. Они должны принести нам положительный результат, который мы ждём. На сборах мы увеличили нагрузку, чтобы подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме. Я рад оказаться в таком большом клубе с такими достижениями», — сказал Русу в видео на YouTube-канале ЦСКА.