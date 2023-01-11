Нападающий «Бешикташа» Вегорст получил травму. На игрока претендует «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский нападающий «Бешикташа» Ваут Вегорст получил растяжение мышц и травму паха. Как сообщает издание Fanatic, из-за этого 30-летний футболист тренировался отдельно от остальной команды в тренажёрном зале вместе с личным тренером.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился об аренде нападающего в зимнее трансферное окно. Согласно источникам, «красные дьяволы» выплатят «Бёрнли», которому принадлежат права на Вегорста, около € 3 млн за подписание игрока на полгода.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Вегорст провёл за «чёрных орлов» 16 встреч, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету два гола за Нидерланды на чемпионате мира в Катаре — оба в четвертьфинальном матче с Аргентиной, который завершился поражением в серии пенальти — 3:4 (2:2 после овертаймов).

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022: