«Тренировка делает тебя совершенным». В «Аль-Насре» показали, как Роналду готовится к игре

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает подготовку к дебюту в составе саудовской команды. Пресс-служба «Аль-Насра» сфотографировала 37-летнего футболиста во время выполнения одного из упражнений.
Фото: ФК «Аль-Наср»
Криштиану Роналду должен дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января 2023 года. Тогда его команда встретится в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Однако Криштиану также сможет принять участие в товарищеской игре с «ПСЖ», которая состоится тремя днями ранее.
Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Также португальский футболист будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
- 11 января 2023
-
18:51
-
18:44
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:36
-
16:26
-
16:11
-
15:58
-
15:48
-
15:38
-
15:33
-
15:26
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:40