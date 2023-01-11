Тен Хаг рассказал, благодаря чему «МЮ» стал единой командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, за счёт чего удалось объединить футболистов и улучить результаты на футбольном поле.
«Это благодаря стандартам. Каждый день мы живём по высоким стандартам. В этом суть построения команды. Никто не может быть больше, чем команда, каждый должен вносить свой вклад в группу. Речь идёт не об 11 игроках, а обо всех футболистах.
Также есть команда вокруг игроков. Это наш персонал — медицинский штаб, обслуживающий персонал, тренеры, аналитики. У всех есть одна цель, и они вносят свой вклад в это и усердно работают для этого вместе. Если мы продолжим в том же духе, то сможем многого добиться», — приводит слова тен Хага talkSPORT.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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