MD: «Барселона» в минусе по правилам финансового фэйр-плей на € 26 млн

Для того чтобы подписывать новых футболистов, «Барселоне» необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей. Сейчас испанский клуб в минусе на € 26 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сегодня, 11 января, появилась информация, что Пьер-Эмерик Обамеянг несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в «Барселону». Однако этот переход возможен лишь на правах свободного агента и в том случае, если Мемфис Депай покинет команду. В случае если «Барселона» не выберется из минуса, она не сможет подписывать игроков.

Видеообзор. «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Чемпионат Испании по футболу 2022/2023. 16-й тур:

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