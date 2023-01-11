Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в первом матче после ЧМ-2022

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе команды на матч 18-го тура Лиги 1 с «Анже».

Примечательно, что это первый матч аргентинца за французский клуб после триумфального для его сборной чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. На турнире Месси отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами в семи проведённых встречах.

Полностью стартовый состав парижан на матч с «Анже» выглядит следующим образом: Доннарума — Мукиэле, Рамос, Маркиньос, Бернат — Перейра, Руис, Витинья — Месси, Экитике, Неймар.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 44 очка после 17 сыгранных матчей. «Анже» идёт на 20-м, последнем, месте, с восемью заработанными очками.