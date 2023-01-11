«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка лиги

Сегодня, 11 января, состоится матч 1/4 финала Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Питера Бэнкса прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Базуну — Чалета-Цар, Силвейра, Салису, Уолкер-Питерс — Лавиа, Дженепо, Уорд-Праус, Диало — Мара, Армстронг.

«Манчестер Сити»: Ортега — Канселу, Уолкер, Лапорт, Гомес — Палмер, Филлипс, Гюндоган, Фоден — Альварес, Грилиш.

В предыдущих раундах турнира «святые» смогли сломить сопротивление таких команд, как «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти) и «Линкольн Сити» (2:1). «Горожане» сыграли два матча, и оба с грандами английского чемпионата — «Челси» (2:0) и «Ливерпулем» (3:2).