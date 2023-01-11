«Манчестер Сити» уступает «Саутгемптону» в два мяча к 30-й минуте матча 1/4 Кубка лиги

Сегодня, 11 января, проходит матча 1/4 финала Кубка лиги, в котором «Саутгемптон» принимает «Манчестер Сити». К 30-й минуте встречи хозяева смогли забить английскому гранду два безответных мяча.

Сначала отличился французский нападающий Секу Мара на 23-й минуте, голевую передачу ему отдал Лянцо Силвейра. Через шесть минут Мусса Дженепо укрепил преимущество своей команды, точный пас ему отдал Ромео Лавиа.

В предыдущих раундах турнира «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (2:0) и «Ливерпуль» (3:2). «Саутгемптон» дошёл до четвертьфинала, оказавшись сильнее «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти) и «Линкольн Сити» (2:1).

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