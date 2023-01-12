Гунько: видно, что в «Спартаке» идёт работа с молодыми футболистами из академии

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о работе селекционного отдела московского клуба в зимнее трансферное окно.
«Любой тренер думает о слабых местах команды и усилении. Абаскаль со спортивным отделом наверняка после первой половины чемпионата определил позиции, по которым нужно усиление. На мой взгляд, это позиции центрального защитника, крайнего защитника.
У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо. Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идёт. В прошлом чемпионате мы видели Мелёшина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе.
Что касается известности футболистов, то мы должны понимать реалии трансферного рынка на данный момент. На каждую позицию есть первый, второй, третий номер, и не всегда они достигают соглашения с обеих сторон. И соответственно, попадает в команду третий-четвёртый из списка. Так устроено трансферное перемещение из команды в команду», — приводит слова Гунько Metareatings.
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