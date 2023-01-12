«Торино» обыграл «Милан» дважды за сезон впервые за 38 лет

Сегодня, 12 января, завершился поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» принимал «Торино». Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. Отметим, на 70-й минуте «Торино» остался в меньшинстве после удаления защитника Коффи Джиджи. Победный гол в противостоянии на 114-й минуте забил Мишель Ндари Адопо.
Стоит добавить, что и в чемпионате Италии по ходу нынешнего сезона «Торино» уже обыгрывал «Милан». Это произошло в рамках 12-го тура Серии А. Тогда туринцы оказались сильнее «россонери» со счётом 2:1. Таким образом, «гранатовые» впервые с 1985 года дважды оказались сильнее «Милан» по ходу одного сезона. Однако 38 лет назад подобное произошло в чемпионате страны. При этом «Торино» дважды обыгрывал «Милан» в разных соревнованиях лишь в 1969 и 2023 годах.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино». Видеоролик:
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