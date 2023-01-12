«Милан» продлил с Беннасером контракт до 2027 года

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер продлил контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Команда Стефано Пиоли набрала 37 очков в 17 матчах Серии А. «Ювентус» после 17 туров Серии А располагаются на втором месте. Команда Аллегри набрала очков. «Наполи», которым руководит Лучано Спаллетти, лидирует в итальянском национальной первенстве.

В нынешнем сезоне Серии А Беннасер провёл за «Милан» 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.



За «россонери» Исмаил выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что алжирцем интересуются такие команды АПЛ, как «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

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