«Милан» продлил с Беннасером контракт до 2027 года

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер продлил контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Команда Стефано Пиоли набрала 37 очков в 17 матчах Серии А. «Ювентус» после 17 туров Серии А располагаются на втором месте. Команда Аллегри набрала очков. «Наполи», которым руководит Лучано Спаллетти, лидирует в итальянском национальной первенстве.
В нынешнем сезоне Серии А Беннасер провёл за «Милан» 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
За «россонери» Исмаил выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что алжирцем интересуются такие команды АПЛ, как «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко:
- 12 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:21
-
23:10
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:25
-
22:06
-
21:57
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:30