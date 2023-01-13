Петраков прокомментировал свою отставку с поста главного тренера сборной Украины

Александр Петраков прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной команды Украины.

«Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его.

Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас. Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины», — приводит слова Петракова Украинская ассоциация футбола.

Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.