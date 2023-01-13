Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу с «Реалом» в Лиге чемпионов в 2014 году самым запоминающимся моментом в своей карьере. В сезоне 2013/14 «Реал» выиграл свой десятый трофей Лиги чемпионов.

«В «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление с каждым разом становится всё выше и выше, но десятой победой «Реала» в Лиге чемпионов мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа. Это момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда не забуду. Когда ты играешь за «Реал», ты чувствуешь, что победа в Лиге чемпионов — это своего рода навязчивая идея, все там были одержимы тем, чтобы выиграть Лигу чемпионов в десятый раз. 10-е место было самым особенным. Это было на моей родине. Каждый фанат этого хотел. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, выиграв самый престижный матч с моим клубом», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

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