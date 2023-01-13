«На кону финал, чёрт возьми!» Мотивационная речь Хави перед серией пенальти с «Бетисом»

В сети появилось видео, на котором главный тренер «Барселоны» Хави мотивирует своих подопечных перед серией пенальти в полуфинале Суперкубка Испании с «Бетисом».
«Вы все остановились, все перестали играть. Я ###### свою ###### мать! На кону финал, а это титул. Чёрт возьми! Мы все… Эй!» — приводит расшифровку слов Хави испанская Marca.
Напомним, основное время полуфинального матча с «Бетисом», который состоялся вчера, 12 января, завершилось вничью 1:1, дополнительное — 2:2. «Барселона» дважды выходила вперёд, но оба раза теряла своё преимущество в один мяч. Каталонцы смогли победить соперников только в серии пенальти со счётом 4:2. В финале Суперкубка «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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