Илья Агапов: так и не понял, почему решили закрыть «Спартак-2»

Защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал о времени, проведённом в структуре московского «Спартака».

«Когда дали понять, что «Рубину» я не нужен, как раз-таки Александр Салугин помог мне найти вариант. Я подписал контракт, отыграл там год. А потом попал под закрытие «двойки». О продлении речь даже не шла — сразу поехал на просмотр в Нижний. Кто знает, может, если бы «Спартак-2» не распустили, по-прежнему был бы в их системе.

Так и не понял, почему так решили. Мне кажется, смысл в команде точно был. Посмотрите, сколько парней прошли через «двойку»: Миша Игнатов, Руслан Литвинов и так далее. Видел весь список, он немаленький. Могу по себе сказать, что получил там важный опыт, который потом пригодился мне в «Пари НН», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».