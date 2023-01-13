Илья Агапов: так и не понял, почему решили закрыть «Спартак-2»

Защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал о времени, проведённом в структуре московского «Спартака».
«Когда дали понять, что «Рубину» я не нужен, как раз-таки Александр Салугин помог мне найти вариант. Я подписал контракт, отыграл там год. А потом попал под закрытие «двойки». О продлении речь даже не шла — сразу поехал на просмотр в Нижний. Кто знает, может, если бы «Спартак-2» не распустили, по-прежнему был бы в их системе.
Так и не понял, почему так решили. Мне кажется, смысл в команде точно был. Посмотрите, сколько парней прошли через «двойку»: Миша Игнатов, Руслан Литвинов и так далее. Видел весь список, он немаленький. Могу по себе сказать, что получил там важный опыт, который потом пригодился мне в «Пари НН», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».
- 13 января 2023
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