Тренер Марокко: в перерыве полуфинала сказал игрокам, что Франция — худшая команда на ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал об атмосфере в национальной команде на чемпионате мира 2022 года в Катаре, упомянув о настрое на матч с Францией в полуфинале и на игру с Хорватией за бронзу.

«В перерыве я сказал своим игрокам, что Франция — худшая команда на чемпионате мира. Хочу обратить внимание, что я это говорил тогда, а так Франция, конечно, великолепная команда! Мы испытывали сожаление, но я не наивен.

Матч с Хорватией за бронзу? Это был очень, очень высокий уровень для нас. Часто кажется, что вы близки к цели, но на самом деле вы очень далеко. У нас был на один день восстановления меньше, у нас было меньше доступных игроков, было сложно.

Самая главная победа, которую мы одержали на чемпионате мира — это наш коллектив. Мы все были как братья, сражающиеся вместе эти пять недель. Всё было замечательно, в том числе поддержка наших болельщиков и людей всего арабского мира.

Мы хотели победить Францию, ребята были погружены в тот матч. Вот почему, когда мы проиграли, лица ребят были такими грустными. Но наше достижение выгравировано навсегда», — приводит слова Реграги L'Equipe.

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