Кулибали — о Феликсе: мы увидели, на что он способен

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о дебюте португальского нападающего Жоау Феликса.



«Он талантливый футболист, важный игрок для нас.



За 60 минут мы увидели, на что он способен, много хороших вещей. Он может изменить ход игры, может забить и отдать несколько хороших передач. Мы знаем, что он собирается помочь нам. Наличие игрока, который может изменить ситуацию, полезно для уверенности команды», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».

Жоау Феликс дебютировал за «Челси» в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». На 58-й минуте нападающий получил прямую красную карточку. «Челси» уступил со счётом 1:2.

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