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Круговой: буду стараться выиграть конкуренцию за место в составе именно в «Зените»

Круговой: буду стараться выиграть конкуренцию за место в составе именно в «Зените»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заявил о готовности бороться за место в основном составе сине-бело-голубых во второй части текущего сезона.

«Буду бороться за место в составе, стараться выиграть конкуренцию именно в «Зените», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В декабре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Круговой мог стать игроком московского «Локомотива», присоединившись к железнодорожникам на правах аренды до конца сезона. Сообщалось, что сам защитник отказался от перехода.

Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В составе «Зенита» футболист становился двукратным чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне Круговой сыграл 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.

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