«Арис» опробует новый формат Pre-party в дни матчей с участием футболистов

Футбольный клуб «Арис» привлёк футболистов к общению с болельщиками в дни матчей. Об этом рассказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.

Так, за несколько часов до воскресной игры с АЕКом клуб организует пре-пати в одной из зон отдыха Лимасола. Для болельщиков и их детей готовят угощения, квизы, конкурсы, подарки. В качестве аниматоров выступят футболисты команды, которые по различным причинам пропускают матч. Затем болельщики на автобусах отправятся на игру.



«У каждой команды есть свои устоявшиеся правила. В «Арисе» заведено, что все футболисты, вне зависимости от того, включены они в заявку или нет, отправляются на стадион все вместе на клубном автобусе. Тем временем у болельщиков всегда есть потребность в том, чтобы собраться перед матчем, обсудить новости, пообедать. Мы задумались: почему бы не совместить общение? Болельщики – высшая ценность клуба, поэтому мы решили, что незаявленные футболисты будут готовы к такого рода общению и в дни матчей. Полагаем, что в воскресенье наши футболисты Франц Брорссон и Артём Шуманский проведут день вместе с болельщиками» — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.