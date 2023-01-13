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Жерар Пике потроллил Шакиру в прямом эфире

Жерар Пике потроллил Шакиру в прямом эфире
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Бывший испанский защитник Жерар Пике, который ранее встречался с певицей Шакирой, отреагировал на строчку из последней песни исполнительницы.

«Ты променял Rolex на Casio», — гласит одна из строчек песни.

Жерар Пике, который сегодня, 13 января, вышел в прямой эфир, какое-то время демонстрировал на своей руке часы Casio. Этой строчкой Шакира намекала на новую девушку бывшего футболиста.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года. У экс-супругов есть двое детей: Милан и Саша. Осенью прошлого года испанский защитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

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