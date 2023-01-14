Аллегри прокомментировал разгромное поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение туринцев от «Наполи» (1:5).



«Соперник провёл отличный матч. Нам же не хватило ни сил, ни энергии. В лучший момент для нас в матче мы уступали 0:2. Это футбол. Такие матчи бывают раз в год. Нам нужно оправиться и восстановиться, ещё много матчей впереди. Казалось, что мы можем пропустить гол в любой момент игры. Мы заслужили это поражение. Когда в подобных матчах допускаешь определённые ошибки, трудно не пропускать.



Не стоит сыпаться, потому что мы выиграли восемь встреч подряд до этого, так что просто нужно вернуться на этот путь. Такое случается, мы проиграли лидеру чемпионата, который заслуживает того места, на котором находится. Постараемся найти свои плюсы, нужно принять поражение и идти дальше», — приводит слова Аллегри SportMediaset.