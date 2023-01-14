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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал лучших голкиперов мира

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал лучших голкиперов мира
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Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучших, по его мнению, ныне действующих вратарей мира. Свой список испанец огласил для канала Barca Universal.

На первом месте у Касильяса расположился нынешний голкипер «Реала» Тибо Куртуа. На втором месте оказался вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. На третьем месте — страж ворот Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Вратарь Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Напомним, родной клуб Касильяса «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании с «Барселоной».

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