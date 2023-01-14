Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал лучших голкиперов мира

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучших, по его мнению, ныне действующих вратарей мира. Свой список испанец огласил для канала Barca Universal.
На первом месте у Касильяса расположился нынешний голкипер «Реала» Тибо Куртуа. На втором месте оказался вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. На третьем месте — страж ворот Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».
Вратарь Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
Напомним, родной клуб Касильяса «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании с «Барселоной».
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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