Агент Троссарда прокомментировал отстранение игрока в «Брайтоне»

Агент Джози Комхэйр сделал заявление относительно ситуации и будущего игрока «Брайтона» Леандро Троссарда.



«Перед отъездом Леандро на ЧМ-2022 в Катар «Брайтон» хотел продлить с ним контракт, но этого не произошло, поскольку мы не достигли соглашения. Леандро также указал, что он готов к следующему шагу.



После чемпионата мира на тренировке между Леандро и другим игроком произошла ссора из-за ерунды. С тех пор тренер не разговаривал с Троссардом, что явно не способствует атмосфере, а также результативности.



Мой клиент был игроком стартового состава в матчах с «Саутгемптоном» и «Арсеналом», но в игре с «Эвертоном» остался на скамейке запасных, он не вышел и на замену – без каких-либо объяснений.



В преддверии матча с «Мидлсбро» в Кубке Англии Леандро дважды сообщал о проблемах с икроножными мышцами. Именно по этой причине он прекратил занятие. Это было согласовано с медицинским персоналом.



От тренера по физподготовке игрок узнал, что ему нужно тренироваться отдельно. В прошлый понедельник главный тренер наказал Троссарда и дал понять, что больше не хочет его видеть. Тренер, который не общался напрямую со своим игроком в течение четырёх недель. Это действительно непонятно.



Это тренер, который несколько раз указывал, что трансфер – наиболее разумное решение. Поэтому трансфер из «Брайтона» выгоден обеим сторонам», – приводит слова Комхэйра Sky Sports.



Троссард забил семь голов и отдал два голевых паса в 16 матчах АПЛ в этом сезоне. На чемпионате мира — 2022 футболист провёл три игры.

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