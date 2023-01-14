«Наша цель — попасть в четвёрку». Аллегри — после разгрома от «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение от «Наполи» в матче Серии A (1:5), заявив, что целью туринцев на сезон остаётся попадание в топ-4 чемпионата Италии.

«После третьего пропущенного гола на нас обрушился весь мир. Мы не собираемся искать оправдания. Вместо этого мы проанализируем, что пошло не так, и сделаем выводы, как улучшить ситуацию. Конечно, мы проведём несколько дней в разочаровании, но мы должны учиться, а не впадать в депрессию. Наша цель остаётся той же — попасть в четвёрку», — приводит слова Аллегри Tuttosport.

«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей.

Погба станцевал с травмированным коленом