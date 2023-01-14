Верратти — о слухах о разгульной жизни: мне приписывали роман с Рианной, но я её не знаю

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал слухи о своём разгульном образе жизни, заявив, что в большинстве случаев информация журналистов не соответствовала действительности.
«Меня беспокоило то, что обо мне говорили, моя репутация. Потому что всё это не соответствовало действительности в большинстве случаев. Журналисты должны делать свою работу честно. Но меня выставили как человека, который проводит в ночных клубах каждую ночь. Это как минимум неправильно.
Люди, которые знают меня, знают, чем я занимаюсь и какой я на самом деле. Было время, когда я ходил куда-то отдохнуть. Но тогда мне было 20 лет, сейчас всё по-другому. Сегодня я предпочитаю ходить куда-нибудь поужинать с моими товарищами по команде, моими друзьями, но так делают все.
Когда говорят обо мне, то это всегда какая-то проблема. Каждый раз, когда мы проигрывали матч, говорили, что я пошёл развлекаться. Однажды вообще сказали, что я собирался пойти потусить, а клуб закрыт. Другой раз говорили, что я провёл вечер с певицей Рианной, но я её даже не знаю. Нужно быть честными», — приводит слова Верратти France Football.
Самые низкие футболисты мира: как они выглядят и где играют?
- 14 января 2023
-
13:40
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:10
-
13:04
-
12:43
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:10
-
12:05
-
11:56
-
11:52
-
11:31
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:15
-
11:13
-
11:03
-
10:57
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
10:19
-
10:13