Верратти — о слухах о разгульной жизни: мне приписывали роман с Рианной, но я её не знаю

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал слухи о своём разгульном образе жизни, заявив, что в большинстве случаев информация журналистов не соответствовала действительности.

«Меня беспокоило то, что обо мне говорили, моя репутация. Потому что всё это не соответствовало действительности в большинстве случаев. Журналисты должны делать свою работу честно. Но меня выставили как человека, который проводит в ночных клубах каждую ночь. Это как минимум неправильно.

Люди, которые знают меня, знают, чем я занимаюсь и какой я на самом деле. Было время, когда я ходил куда-то отдохнуть. Но тогда мне было 20 лет, сейчас всё по-другому. Сегодня я предпочитаю ходить куда-нибудь поужинать с моими товарищами по команде, моими друзьями, но так делают все.

Когда говорят обо мне, то это всегда какая-то проблема. Каждый раз, когда мы проигрывали матч, говорили, что я пошёл развлекаться. Однажды вообще сказали, что я собирался пойти потусить, а клуб закрыт. Другой раз говорили, что я провёл вечер с певицей Рианной, но я её даже не знаю. Нужно быть честными», — приводит слова Верратти France Football.

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