Сёмин: «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов, отпустив Кварацхелию и Миранчука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал управленческие решения железнодорожников касательно ситуации с переходом экс-игроков москвичей Хвичи Кварацхелии и Алексея Миранчука, выступающих за «Наполи» и «Торино» соответственно.
«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу.
Миранчука тоже задешёво отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами. А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
«Локомотив» продал Миранчука в «Аталанту» в 2020 году за € 14,5 млн, когда его стоимость по оценкам авторитетного портала Transfermarkt составляла € 18 млн. Кварацхелия отыграл за московский клуб полгода, после чего транзитом через казанский «Рубин» и «Динамо» Батуми оказался в итальянском «Наполи», который заплатил за форварда грузинскому клубу € 10 млн. Нынешняя стоимость грузина составляет € 60 млн.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»:
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