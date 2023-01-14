Арбитр Федотов: первый гол «МЮ» в ворота «Сити» нельзя было засчитывать

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал первый забитый мяч «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити».
«Первый гол «Манчестер Юнайтед» нельзя было засчитывать. Это ошибка, там чистое положение вне игры. Рашфорд закрывал мяч, двигаясь к нему, тем самым перекрывал обзор сопернику и препятствовал его игре в мяч. Это активное действие, если бы игрок «Юнайтед» хотел показать, что он не принимает участия в эпизоде, то ему стоило бежать в другую сторону, а не сопровождать мяч, тем самым мешая игроку «Сити», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счётом 2:1. Благодаря этому подопечные Эрика тен Хага набрали 38 очков и вплотную приблизились к «Манчестер Сити», который занимает вторую строчку с 39 очками.
Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его:
- 14 января 2023
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