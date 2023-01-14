Рашфорд забил в семи матчах подряд за «МЮ». Последний раз это удалось Роналду в 2008 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Таким образом, форвард отличился в семи матчах подряд за манкунианцев во всех турнирах. Последним игроком «красных дьяволов», которому это удавалось, был Криштиану Роналду. Он установил подобное достижение в 2008 году.



Англичанин поразил ворота «Бёрнли», «Ноттингема», «Вулверхэмптона», «Борнмута», «Эвертона», «Чарльтона» и «Манчестер Сити».

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, вплотную приблизившись к «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 39 очков, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков, но у «канониров» есть ещё матч в запасе.