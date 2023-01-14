Силкин: пять матчей за год для сборной — достаточно. Не все согласятся на игры

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о планах сборной России провести за 2023 год пять товарищеских матчей.

«Наверное, пять матчей за год – достаточно для сборной России. Вы же понимаете, что не все могут согласиться на игры», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В прошлом 2022 году команда Валерия Карпина провела всего три товарищеские встречи. В сентябре сборная России сыграла с Киргизией, в матче с которой одержала победу со счётом 2:1 (за Россию отличились Александр Соболев и Даниил Уткин, за Киргизию — Алимардон Шукуров). В ноябре национальная команда провела игры со сборными Узбекистана и Таджикистана. Оба матча завершились вничью со счётом 0:0.