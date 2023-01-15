Колосков: сборной России нужно играть, санкции же не вечные, когда-то кончатся

Почётный президент Российского Футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, что сборная России проведёт пять товарищеских матчей.



«Раз сообщили, что проведут пять товарищеских матчей и не называли с кем, то очевидно, что соперники есть. Понятно, что они будут не из Европы. Сыграем не только с азиатскими сборными, есть африканские и южноамериканские. Раньше, во времена СССР мы там играли с ними.



Кроме Европы всё открыто. Понятно, что в Океанию не полетим, но в Азию, Африку и в Америку – нет никаких проблем. Конечно, прежде всего, это надо спросить у Карпина и у людей, которые имеют отношение к сборной России.



Смысл в матчах есть. Санкции же не вечные, они когда-то кончатся, через год или два, сборной нужно готовиться. Снимут санкции – а мы не знаем в каком состоянии находятся футболисты, тем более меняется контингент, просматриваются игроки. У меня нет сомнений, что нужно играть», — приводит слова Колоскова Metaratings.

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