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BBC: Месси не поступало предложения от «Аль-Хиляля». Аргентинец хочет остаться в Европе

BBC: Месси не поступало предложения от «Аль-Хиляля». Аргентинец хочет остаться в Европе
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не получал предложения о трансфере от саудовского «Аль-Хиляль», сообщает BBC cо ссылкой на испанского футбольного эксперта Гиллема Балаге.

«Предложения от «Аль-Хиляль» не поступало. Сейчас его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит на получение «Золотого мяча». Месси всё еще в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.

Мало того, что нет смысла обращаться к нему с этим предложением, его просто не существовало», — приводит слова журналиста источник.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может сделать форварду предложение с зарплатой € 280 млн в год. Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона, при этом французы ведут переговоры о продлении соглашения.

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