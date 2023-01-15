BBC: Месси не поступало предложения от «Аль-Хиляля». Аргентинец хочет остаться в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не получал предложения о трансфере от саудовского «Аль-Хиляль», сообщает BBC cо ссылкой на испанского футбольного эксперта Гиллема Балаге.
«Предложения от «Аль-Хиляль» не поступало. Сейчас его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит на получение «Золотого мяча». Месси всё еще в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.
Мало того, что нет смысла обращаться к нему с этим предложением, его просто не существовало», — приводит слова журналиста источник.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может сделать форварду предложение с зарплатой € 280 млн в год. Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона, при этом французы ведут переговоры о продлении соглашения.
Какие рекорды Роналду может побить Месси
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