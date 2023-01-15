Орлов: если Сычевой будет нужен «Зениту» — заплатят любые деньги

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого (Писарского) в петербургский «Зенит».
«Возможный будущий переход Писарского в «Зенит»? Да подождите, сейчас вообще о нем рано что-либо говорить. По логике я думал, что он останется в «Оренбурге». Наверное, в клубе поступили правильно. Все-таки сто миллионов рублей — большие деньги для «Оренбурга».
Посмотрим, как он будет играть в «Крыльях Советов». Он для защитников РПЛ новенький. Но сейчас в каждом матче защитники будут настраиваться против него. Так же и против Пиняева с Глушенковым. Всем этим ребятам предстоит доказать, что они способны играть в большой мужской футбол. Ну Глушенков в «Крыльях» уже поиграл. А Писарский и Пиняев только начинают. У нас непростой чемпионат — это подчеркивают все легионеры, которые у нас играют. Наш чемпионат — не проходной двор. Пиняеву и Писарскому нужно доказать. А дальше — как пойдет. Какие могут быть ограничения на талант? Если Писарский будет играть здорово — «Зенит», в том числе, будет его приглашать. Если он будет нужен «Зениту», заплатят любые деньги», — сказал Орлов Sport24.
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