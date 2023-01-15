Бензема: мне не нужно фото с Роналду, чтобы показать, что мы друзья
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Думаю, Криштиану счастлив в Саудовской Аравии. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и быть решительным в своих действиях. Криштиану присутствовал на нашей тренировке, но мне не нужно фото с ним, чтобы показать, что мы друзья. Нам не нужно этого для соцсетей. У меня толком не было времени поздороваться с ним. Надеюсь, сможем увидеться на финале Суперкубка и поговорить», — приводит слова Бензема Marca.
Напомним, финальный матч за Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 15 января, на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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