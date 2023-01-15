Goal: «Палмейрас» был готов подписать Клаудиньо, но отказался из-за требований «Зенита»
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«Палмейрас» был заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Стороны провели переговоры в конце декабря 2022 года, но они были сорваны из-за требований российского клуба. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, «Зенит» был готов начать переговоры о переходе 25-летнего футболиста с суммы, превышающей € 20 млн. «Палмейрас» сразу же отказался от дальнейших попыток подписать Клаудиньо. Отметим, что 20% с дальнейшей продажи Клаудиньо уйдут «Ред Булл Брагантино».
В нынешнем сезоне Клаудиньо в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
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