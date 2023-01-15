Романо: Депай покинет «Барселону» в январе. Ближе всех к его переходу «Атлетико»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай покинет испанскую команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, решение об уходе нидерландского футболиста уже принято и, если всё пойдёт по плану, в январе Депай станет игроком нового клуба. Ближе всех к его подписанию мадридский «Атлетико», но «матрасники» ещё не договорились о переходе.
28-летний Депай в четырёх матчах на клубном уровне нынешнего сезона забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.
Видеообзор. «Атлетико» М — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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