Романо: Депай покинет «Барселону» в январе. Ближе всех к его переходу «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай покинет испанскую команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, решение об уходе нидерландского футболиста уже принято и, если всё пойдёт по плану, в январе Депай станет игроком нового клуба. Ближе всех к его подписанию мадридский «Атлетико», но «матрасники» ещё не договорились о переходе.

28-летний Депай в четырёх матчах на клубном уровне нынешнего сезона забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

Видеообзор. «Атлетико» М — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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