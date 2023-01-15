Легионер «Оренбурга» считает, что уход Сычевого не скажется на клубе

Коста-риканский полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Джимми Марин заявил, что уход нападающего Владимира Сычевого (Писарского) в самарские «Крылья Советов» не скажется на команде во второй части сезона.

«Мы прекрасно провели первую часть чемпионата. Скоро начнется вторая, готовимся к ней. Хотим показать большее. Уход Сычевого не скажется на „Оренбурге“, у нас сильная команда и есть другие хорошие игроки, которые могут заменить его», — приводит слова Марина РИА Новости Спорт.

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.