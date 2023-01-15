«Ювентус» не уволит Аллегри до лета, но изучает возможность приглашения Конте или Зидана

Руководство «Ювентуса» разочаровано поражением от «Наполи» со счётом 1:5, однако позиции главного тренера команды Массимилиано Аллегри пока не ставятся под сомнение. Однако летом специалист всё-таки может покинуть команду, сообщает Football Italia.



По информации источника, хотя в «Ювентусе» понимают, что в разгроме от неаполитанцев есть вина Аллегри, при нём клуб также выдал восьмиматчевую победную серию, в течение которой чёрно-белые не пропускали мячей.



Кроме того, руководство клуба учитывает контракт специалиста, который рассчитан до 2025 года. Зарплата Аллегри по этому соглашению составляет € 7,5 млн за сезон, в случае увольнения клуб должен будет выплатить серьёзную неустойку.



Туринцы всё-таки рассматривают в качестве возможной замены нынешнему тренеру других специалистов, среди которых экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, но их приглашение вместе с увольнением Аллегри обойдётся клубу в сумму € 60-90 млн – огромные деньги для клуба, в отношении которого ведётся расследование о причастности к финансовым махинациям.

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