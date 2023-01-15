Сергей Силкин заявил, что Артём Дзюба нужен «Торпедо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и московским «Торпедо».
«Дзюбе надо играть. «Торпедо» он точно нужен, потому что хорошо умеет забивать голы. Самое главное, здорово цепляется за мяч. Если есть возможность, то лучше играть в команде, которая за что-то борется, чем перейти в клуб и не играть — как было в Турции», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.
- 15 января 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:36
-
19:34
-
19:22
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:15