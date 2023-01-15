Сергей Силкин заявил, что Артём Дзюба нужен «Торпедо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и московским «Торпедо».



«Дзюбе надо играть. «Торпедо» он точно нужен, потому что хорошо умеет забивать голы. Самое главное, здорово цепляется за мяч. Если есть возможность, то лучше играть в команде, которая за что-то борется, чем перейти в клуб и не играть — как было в Турции», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.