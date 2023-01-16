Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Реалом» в Суперкубке Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (3:1). Польский форвард стал автором одного забитого мяча.
«Это отличный момент, мы заслужили титул за то, как мы играли, и теперь мы должны продолжать действовать сообща, чтобы продолжать бороться и выиграть больше трофеев, потому что у нас есть для этого уровень», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года из мюнхенской «Баварии». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне польский нападающий провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и сделал 7 результативных передач.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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