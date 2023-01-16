Ахметов: чтобы выигрывать евротрофеи я должен приглашать таких как Мудрик, а не провожать

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахтёра», прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».
«Имею двойные чувства: для того, чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.
Однако я убеждён, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», — приводит слова Ахметова официальный сайт украинского клуба.
Вчера стало известно, что вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик перешёл в «Челси» за сумму около € 100 млн, из которых € 70 млн являются фиксированной частью, а € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 16 января 2023
-
06:49
-
06:40
-
06:20
-
06:19
-
06:01
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:35
-
05:29
-
04:54
-
04:40
-
04:08
-
03:43
-
03:37
-
03:22
-
03:19
-
03:10
-
03:05
-
03:03
-
02:57
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18