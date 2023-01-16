Ахметов: чтобы выигрывать евротрофеи я должен приглашать таких как Мудрик, а не провожать

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахтёра», прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

«Имею двойные чувства: для того, чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.



Однако я убеждён, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», — приводит слова Ахметова официальный сайт украинского клуба.

Вчера стало известно, что вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик перешёл в «Челси» за сумму около € 100 млн, из которых € 70 млн являются фиксированной частью, а € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов.

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