В «Оренбурге» рассказали, какие зарубежные клубы интересовались Сычевым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу слухов о том, что зарубежные клубы активно интересовались нападающим Владимиром Сычевым. Функционер подчеркнул, что ничего не слышал об интересе «Севильи», при этом подтвердил факт переговоров с «Црвеной Звездой» и турецкими командами.
«Про «Севилью» не знаю, ничего не слышал, в клуб не обращались. Знаю про «Црвену Звезду», они хотели приобрести. К нам обратились. Мы были не против. Но я так понял, что Вова не захотел туда уезжать. Мы не могли на что-то влиять, потому что у нас был прописан пункт об отступных.
Кто ещё обращался по Сычевому? Турки обращались. Ситуация такая: это трёхсторонняя сделка, есть опция с прописанной в контракте суммой, нам её предлагают – дальше мы в переговорах не участвуем. Дальше общаются напрямую клуб с игроком», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
- 16 января 2023
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
11:55
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02
-
10:56
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:23
-
10:11
-
10:10
-
09:59