В «Оренбурге» рассказали, какие зарубежные клубы интересовались Сычевым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу слухов о том, что зарубежные клубы активно интересовались нападающим Владимиром Сычевым. Функционер подчеркнул, что ничего не слышал об интересе «Севильи», при этом подтвердил факт переговоров с «Црвеной Звездой» и турецкими командами.

«Про «Севилью» не знаю, ничего не слышал, в клуб не обращались. Знаю про «Црвену Звезду», они хотели приобрести. К нам обратились. Мы были не против. Но я так понял, что Вова не захотел туда уезжать. Мы не могли на что-то влиять, потому что у нас был прописан пункт об отступных.

Кто ещё обращался по Сычевому? Турки обращались. Ситуация такая: это трёхсторонняя сделка, есть опция с прописанной в контракте суммой, нам её предлагают – дальше мы в переговорах не участвуем. Дальше общаются напрямую клуб с игроком», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».