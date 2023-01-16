«Весь мир узнал об этом раньше меня». Дэвид Мойес — об увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес вспомнил, как узнал о своём увольнении из команды в апреле 2014 года.

«Я узнал о своём увольнении из СМИ. Попытался связаться и сказать Эду Вудворду: «Почему бы нам не встретиться», но нет — не успел опомниться, как они позвонили мне на следующий день. Весь мир узнал об этом раньше, чем я.



Если вы босс, вы должны подавать плохие новости правильно, раз управляете таким большим проектом, как «Манчестер Юнайтед». Если у вас есть хоть какой-то класс или стиль, вы должны сообщать плохие новости правильным образом. То, как мне сообщили о моём увольнении, было не очень красиво», — сказал Мойес в видео, опубликованном на YouTube-канале The Diary of A CEO.

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