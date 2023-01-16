Ришарлисон рассказал, что ему не понравилось в поведении голкипера «Арсенала» Рамсдейла

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон после поражения от «Арсенала» (0:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги поделился мнением о поведении голкипера «канониров» Аарона Рамсдейла по окончании игрового времени.
«Что мне действительно не понравилось, так это то, что их голкипер [Аарон Рамсдейл] праздновал перед нашими болельщиками. Это неуважение к нашим фанатам. У него есть их болельщики, он должен праздновать с ними», — приводит слова бразильского форварда talkSPORT.
После финального свистка голкипер Аарон Рамсдейл целовал эмблему своего клуба и показывал язык болельщикам «Тоттенхэма», в ответ на что Ришарлисон слегка подтолкнул своего оппонента. Сразу после этого один из болельщиков «шпор» пнул Рамсдейла в спину. Сам голкипер после матча назвал поведение фаната соперников позором.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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