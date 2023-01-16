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Гаджи Гаджиев выделил проблемы в сфере подготовки молодых российских футболистов

Гаджи Гаджиев выделил проблемы в сфере подготовки молодых российских футболистов
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Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о проблемах подготовки молодых футболистов в России.

«Различные национальные системы подготовки футболистов хорошо известны. Это относится и к украинской, и к немецкой, и к испанской системам подготовки. Но одно дело – знать, а другое – делать. Некоторые специалисты знают, но не делают, надеются на русский авось. Это главная проблема. Кроме того, кое-кто занимается фантазёрством, считая, что работа тренера — творческая. Но в первую очередь нужно иметь образование. А когда не хватает образования и начинается самодеятельность, то и приходят к невозможности качественно подготовить футболистов. Здесь дело не в системе, а в людях и их футбольной культуре. А также в том, что связано с организацией процесса, с управленческими решениями», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

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Теги Футбол РПЛ Гаджи Гаджиев •••

Заглавное фото: Туманов Максим, «Чемпионат»

Источник: Vprognoze.ru

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