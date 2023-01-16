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Роналдиньо — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: мы на верном пути

Роналдиньо — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: мы на верном пути
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Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо подравил каталонский клуб с победой в финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом» (3:1).

«Поздравляю «Барселону» с прекрасным результатом! Поздравляю руководство клуба, а также моего друга Хави. Мы на верном пути», — написал Роналдиньо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, голы в этом матче забивали нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Реала» Карим Бензема, а также полузащитники сине-гранатовых Гави и Педри.

«Барселона» Хави сохраняет шансы завоевать ещё три трофея в текущем сезоне. Каталонцы продолжают борьбу за Кубок Испании и Лигу Европы, а также лидируют в испанской Примере с 41 набранным очком после 16 матчей.

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