Роналдиньо — о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании: мы на верном пути

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо подравил каталонский клуб с победой в финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом» (3:1).



«Поздравляю «Барселону» с прекрасным результатом! Поздравляю руководство клуба, а также моего друга Хави. Мы на верном пути», — написал Роналдиньо на своей странице в социальных сетях.



Напомним, голы в этом матче забивали нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Реала» Карим Бензема, а также полузащитники сине-гранатовых Гави и Педри.



«Барселона» Хави сохраняет шансы завоевать ещё три трофея в текущем сезоне. Каталонцы продолжают борьбу за Кубок Испании и Лигу Европы, а также лидируют в испанской Примере с 41 набранным очком после 16 матчей.