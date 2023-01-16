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Непомнящий: на футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол — можно. Необъяснимо

Непомнящий: на футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол — можно. Необъяснимо
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о паспорте болельщика Fan ID, который с 1 декабря действует на всех аренах Российской Премьер-Лиги.

«Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял. Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер. На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол — можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит.

Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определённый компромисс, причём как можно быстрее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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