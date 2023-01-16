Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника «Интера» Думфриса проведёт переговоры с тремя английскими топ-клубами

Агент защитника «Интера» Думфриса проведёт переговоры с тремя английскими топ-клубами
Комментарии

Футбольный агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы крайнего защитника «Интера» Дензела Думфриса, прибыла в Англию, чтобы выслушать предложения трёх английских топ-клубов по своему игроку. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на голландца претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

У всех трёх клубов есть проблемы с правым флангом обороны, и один из ведущих игроков своей национальной сборной, проявивший себя на чемпионате мира в Катаре, сможет усилить команды с Туманного Альбиона. Ожидается, что если за игрока предложат € 35-40 млн, то «Интер» согласится на трансфер.

В текущем сезоне Думфрис провёл за миланский клуб 23 матча во всех турнирах. На его счету два гола и две результативные передачи.

Новость по теме
«Ньюкасл» хочет подписать трёх игроков «Челси» в январе

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023