«Ньюкасл» хочет подписать трёх игроков «Челси» в январе

«Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитников «Челси» Конора Галлахера и Рубена Лофтус-Чика, а также вингера Хакима Зиеша в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Telegraph Люк Эдвардс.

Главный тренер лондонцев Грэм Поттер не хотел бы терять Галлахера и Лофтус-Чика на фоне обостряющейся проблемы клуба с травмами, а вот Зиеш точно сможет покинуть клуб. Во многом это связано с тем, что «Челси» необходимо исключить как минимум двух игроков из заявки на Лигу чемпионов, чтобы в турнире могли сыграть январские приобретения команды.

Конор Галлахер является давней целью главы подбора персонала «Ньюкасла» Стива Никсона. За последние два летних трансферных окна он дважды обращался с предложением подписать англичанина. Если этот трансфер не удастся совершить, «сороки» могут обратиться к кандидатуре Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед», который недоволен получаемым игровым временем в последних матчах.

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