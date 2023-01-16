«Ньюкасл» хочет подписать трёх игроков «Челси» в январе

«Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитников «Челси» Конора Галлахера и Рубена Лофтус-Чика, а также вингера Хакима Зиеша в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Telegraph Люк Эдвардс.
Главный тренер лондонцев Грэм Поттер не хотел бы терять Галлахера и Лофтус-Чика на фоне обостряющейся проблемы клуба с травмами, а вот Зиеш точно сможет покинуть клуб. Во многом это связано с тем, что «Челси» необходимо исключить как минимум двух игроков из заявки на Лигу чемпионов, чтобы в турнире могли сыграть январские приобретения команды.
Конор Галлахер является давней целью главы подбора персонала «Ньюкасла» Стива Никсона. За последние два летних трансферных окна он дважды обращался с предложением подписать англичанина. Если этот трансфер не удастся совершить, «сороки» могут обратиться к кандидатуре Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед», который недоволен получаемым игровым временем в последних матчах.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 16 января 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:20
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52